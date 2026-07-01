Россияне все чаще воспринимают инвестиции как инструмент для приумножения сбережений Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Каждый четвертый россиянин сегодня воспринимает брокерский счет как неотъемлемую часть нормальной финансовой жизни — наравне с банковскими картами, вкладами и программами лояльности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ Мои Инвестиции в преддверии Финансового конгресса Банка России.

За последние 3-5 лет доля тех, кто не просто интересуется биржей, а рассматривает ее как элемент современной финансовой культуры, заметно выросла: 26% респондентов, ранее не задумывавшихся об инвестициях, сегодня активно проявляют интерес к этой теме.

Финансовые привычки россиян также подтверждают этот тренд: 25% опрошенных уже пользуются инвестиционными инструментами, а 32% регулярно читают о финансах и инвестициях. Брокерский счет сегодня есть у 21% граждан, инвестиционными продуктами — облигациями, акциями и фондами — владеют 29%. Почти каждый пятый (18%) видит в фондовом рынке способ заработать на колебаниях — этот мотив особенно выражен на Северном Кавказе (22%) и Юге (22%).

Россияне все чаще воспринимают инвестиции как инструмент для приумножения сбережений. 29% готовы открыть брокерский счет, если доходность по нему превысит ставки по депозитам, 19% — чтобы сберечь деньги в долгосрочной перспективе, 17% — чтобы накопить на крупную цель: жильё или образование.

- Брокерский счет перестает быть отдельным финансовым инструментом и встраивается в повседневную систему управления личными финансами — наряду с банковской картой и вкладом. Показательно, что почти половина россиян спокойно относится к идее открыть брокерский счет ребенку, а более 60% готовы принять акции или паи фонда в подарок. За этими цифрами видно, как меняется семейный подход к сбережениям — капитал начинает восприниматься как долгосрочный актив, передаваемый следующему поколению, — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.