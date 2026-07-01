В Ростове директора организации обвинили в уклонении от налогов на 94 млн рублей

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону в уклонении от налогов на 94 млн рублей заподозрили директора коммерческой организации, работающей в сфере оптовой торговли строительными материалами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По данным следствия, руководитель организации скрыл налоги в 2021-2022 годах.

Предварительно, незаконная схема действовала через фиктивный документооборот с подконтрольными индивидуальными предпринимателями, фактически не работавшими. Также недостоверные сведения указывались в налоговой отчетности.

Дело завели на основе расследования сотрудников налогового отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. На данный момент следствие ведут представители СК.

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