В Ростове осудили украинца, который прошел обучение в террористическом центре

По решению суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины, обвиняемому в участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.

Суд установил, что во время нахождения в учебном центре у села Малая Любаша Ровненской области в Украине мужчина принял решение вступить в батальон, признанный в РФ террористическим. С 1 ноября по 12 декабря 2024 года он проходил тактико-специальную, огневую, медицинскую, боевую и физическую подготовку, изучил минно-взрывное дело, военную топографию и правила обращения с оружием. После этого ему выдали военную форму, оружие и боеприпасы.

С 13 по 24 декабря 2024 года осужденный вместе с другими участниками батальона занимал два жилых дома в селе в ДНР, где удерживал вооруженную оборону. Его деятельность пресекли военнослужащие Вооруженных Сил РФ.

По решению суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Из этого срока первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Апелляционном военном суде.

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