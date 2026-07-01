В Ростовской области за сутки родились 113 детей

В Ростовской области в минувшие сутки на свет появились 113 младенцев. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в минувшие сутки на свет появились 113 младенцев. Об этом рассказали в правительстве Донского края.

Значительная часть новорожденных родилась в областном перинатальном центре, где медики приняли 40 родов. В двух случаях роды были преждевременными, а трем младенцам потребовалась неотложная помощь сотрудников детской реанимации. За счет скоординированной работы анестезиологов-реаниматологов и неонатологов всем новорожденным своевременно предоставили высокотехнологичную помощь.

- Медицинское учреждение укомплектовано современным оборудованием по региональной программе «Охрана материнства и детства», которая входит в национальный проект «Семья». Используемые медицинские технологии позволяют врачам выхаживать недоношенных детей, включая новорожденных с экстремально низким весом, - рассказали в областном правительстве.

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