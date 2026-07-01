В Ростовской области днем 1 июля сбили БПЛА. Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в среду днем, 1 июля, была зафиксирована вражеская атака БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Также ПВО работали и в других регионах страны. В частности, беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областями, над Ставропольем, в Краснодарском крае, в Башкортостане, в Калмыкии и над акваторией Азовского моря.

— В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями, — сказали в Минобороны России.

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