В шести районах Ростовской области сбили БПЛА в ночь на 2 июля

Больше 25 дронов уничтожили в небе над Ростовской областью в ночь на 2 июля. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 2 июля силы ПВО отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор.

Как сказано в сообщении, было сбито больше 25 дронов над шестью районами. Беспилотники уничтожили над Чертковским, Верхнедонским, Миллеровским, Боковским, Шолоховским и Тарасовским районами.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, – добавил губернатор.

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