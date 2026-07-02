Жители Ростовской области стали больше экономить, но меньше откладывать

Каждый пятый дончанин копит на недвижимость. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно опросу сервиса по поиску работы, в котором участвовали экономически активные жители всех регионов страны, включая Ростовскую область, главной целью накоплений остается финансовая подушка безопасности. Ее формированием озабочены 35% респондентов, что на четыре процентных пункта больше, чем год назад.

Каждый пятый опрошенный копит на недвижимость, 19% — на отпуск, реже всего — на открытие собственного дела. Доля приверженцев экономии за год выросла до 45%, тогда как сторонников активных трат стало меньше — 17%.

Объем ежемесячных сбережений за год сократился. Если в прошлом году 10–25% дохода откладывали 37% опрошенных, то сейчас — 32%. Доля тех, кто откладывает менее 10%, выросла с 25 до 30%.

Различия в целях связаны с возрастом и полом. Так, молодежь до 35 лет чаще копит на жилье, путешествия и образование, тогда как респонденты 35–45 лет делают акцент на будущем детей, а люди старше 45 лет — на пенсионных накоплениях. Мужчины чаще женщин ориентированы на инвестиции и детей, женщины — на отдых и собственное образование.

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