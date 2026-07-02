В Ростовской области установят еще 42 камеры для борьбы со стихийной торговлей

130 случаев стихийной торговли выявили камеры в Ростовской области с начала года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года камеры платформы «Безопасный город» в Ростовской области выявили 130 случаев стихийной торговли. Чаще всего нарушения регистрировались в Азове, Ростове-на-Дону и Волгодонске. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Для расширения охвата территорий в первом квартале были установлены восемь новых камер в Шахтах и Заветинском районе, еще 42 камеры планируется приобрести в 21 муниципалитете.

Как сказано в сообщении, приоритетное внимание уделяется физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, торгующим с малотоннажных грузовых автомобилей, так как эта форма торговли чаще всего сопровождается нарушениями правил благоустройства, пожарной безопасности и санитарных норм, создает неудобства для жителей и препятствует свободному проходу пешеходов.

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