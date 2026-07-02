Помощь учреждениям здравоохранения в Ростове становится регулярной

Нина Данилова, руководитель комитета по фармацевтике регионального отделения «Деловая Россия». Фото: предоставлено пресс-службой РРО "Деловая Россия".

В городской детской поликлинике № 45 Ростова-на-Дону прошло мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника. Инициатором цикла событий выступило региональное отделение Деловой России. В рамках мероприятия руководитель подкомитета по фармацевтике и обращению медицинских препаратов РРО «Деловая Россия» Нина Данилова организовала передачу маленьким пациентам наиболее востребованных лекарств.

По словам Нины Даниловой, сейчас для решения насущных проблем необходимо взаимодействие бизнеса и государственного здравоохранения. Этот эффективный инструмент способен помогать как в точечной помощи конкретным стационарам, так и в системном улучшении лекарственной обеспеченности.

В рамках мероприятия организована передача маленьким пациентам наиболее востребованных лекарств. Фото: предоставлено пресс-службой РРО "Деловая Россия".

— День медика — это праздник, когда мы отдаем дань уважения людям в белых халатах. Они спасают наши жизни, приходят на помощь, когда мы болеем и дают полезные советы по сохранению нашего здоровья. Эти действия особенно важны, когда речь заходит о маленьких пациентах. Именно поэтому мы инициировали акцию по передаче медикаментов, которые будут использованы для терапии детей с различными хроническими заболеваниями, требующими длительного восстановления после острых периодов. Уверена, что это расширит доступность высококачественной фармакотерапии для маленьких пациентов, не прибегая к дополнительным бюджетным расходам, — пояснила Нина Данилова.

Отмечается, что все лекарства медицинскому учреждению предоставляются на безвозмездной основе в рамках благотворительной программы.

Как пояснил главный врач ГБУ РО "ДГП № 45" Владимир Шин, переданные медикаменты будут переданы в дневной стационар и отделение медицинской реабилитации, что поможет усилить их лекарственное обеспечение. На данный момент поликлиника обслуживает несколько тысяч детей.

— Для оказания помощи в условиях, приближенных к стационарным, в поликлинике развернут дневной стационар на 50 коек, половина из которых предназначена для проведения курсов медицинской реабилитации. Высокая потребность в восстановительном лечении требует постоянного наличия широкого спектра лекарственных препаратов. Поэтому сотрудничество с партией для нас имеет большое значение, — пояснил Владимир Шин.

Главный врач поликлиники добавил, что в рамках акции их учреждение получит целый ряд позиций лекарственных средств, которые критически важны для проведения полноценных реабилитационных курсов.

В завершении встречи с врачами детской поликлиники Нина Данилова пожелала медикам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для помощи маленьким пациентам.

Напомним, что Ростовское деловое сообщество «Деловая Россия» регулярно продвигает социально-ориентированные инициативы, способные сделать жизнь дончан лучше и качественнее.