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НовостиОбщество2 июля 2026 12:32

На дорогах Ростовской области установят 400 новых камер фиксации ПДД

На дорогах Ростовской области сейчас действует 380 камер фиксации нарушений ПДД
Екатерина РУДЕНКО
На дорогах Ростовской области установят 400 новых камер фиксации ПДД.

На дорогах Ростовской области установят 400 новых камер фиксации ПДД.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году на дорогах Ростовской области планируют установить 400 новых камер видеофиксации. Об этом на пресс-конференции ГАИ рассказал начальник региональной Госавтоинспекции Сергей Сасин.

- Мы рассматриваем вопрос об установке как минимум 400 камер. Все они служат только для одного — для профилактики нарушений и спасения жизней, — уточнил руководитель ведомства.

Сейчас на территории обалсти работают порядка 380 стационарных и передвижных комплексов. Умная техника фиксирует превышение скорости, непристегнутые ремни, использование телефона за рулем и выключенные фары.

Камеры помогают ликвидировать очаги аварийности. По статистике ведомства, главными причинами тяжелых происшествий остаются неправильный выбор скорости, выезд на встречную полосу и езда без прав.

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