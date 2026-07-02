Более 22 тысяч ростовских компаний внедрили систему ЭДО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Внедрение систем электронного документооборота (ЭДО) стало ключевым фактором оптимизации разных процессов. Данный инструмент позволяет существенно снизить издержки на материальные ресурсы и логистику, обеспечив высокую скорость взаимодействия между сбытовыми структурами и юридическими лицами. Показательно, что преимуществами ЭДО уже воспользовались свыше 22 тысяч субъектов предпринимательства Ростовской области.

В отличие от традиционного бумажного цикла, сопряженного с физическим подписанием и почтовой пересылкой, цифровой формат сокращает время обработки документов до нескольких минут. При этом юридическая значимость электронных файлов абсолютно идентична бумажным носителям.

Применение квалифицированной электронной подписи (КЭП) в сочетании с протоколами многоуровневой защиты гарантирует юридическую чистоту операций. Создается надежный цифровой архив, защищенный от несанкционированного доступа и фальсификации. Таким образом, компании получают возможность комплексно сократить операционные расходы, включая содержание физических архивов и курьерских служб.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» также поддерживает эту инициативу и внедряет цифровой обмен документами для своих клиентов. Чтобы перейти на электронный документооборот необходимо заключить дополнительное соглашение с гарантирующим поставщиком. Подробную информацию о подключении к системе и форму соглашения можно найти на официальном сайте компании.