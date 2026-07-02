С начала года дорожные службы Ростовской области получили 500 предостережений

В Ростовской области на треть снизилось число ДТП из-за некачественного асфальта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области с начала года надзорные органы вынесли более 500 предостережений организациям, ответственным за содержание автомобильных дорог. Об этом на пресс-конференции ГАИ рассказал начальник региональной Госавтоинспекции Сергей Сасин.

- По линии технического надзора приняты меры реагирования в отношении должностных и юридических лиц. Это дало результат: количество ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями сократилось почти на треть, — подчеркнул руководитель ведомства.

Полицейские регулярно инспектируют магистрали регионального и местного значения. При обнаружении дефектов правоохранители заставляют подрядчиков незамедлительно устранять нарушения и чинить покрытие.

Усиленная работа с дорожными службами помогла заметно снизить аварийность. На сегодняшний день удельный вес происшествий из-за разбитых дорог в общей статистике региона упал с 22 до 17 процентов.

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