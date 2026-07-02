В Ростовской области выросла стоимость роботизированного логистического центра

Ведется поиск оператора логистического комплекса. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

27 млрд рублей планируют вложить в строительство роботизированного логокомплекса в Ростовской области. Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель губернатора Алексей Господарев, передает «Интерфакс».

— Когда обсуждался у президента, речь шла о 15 млрд рублей. Потом, когда начали делать исследования, стала цифра 20 млрд рублей, потом 25 млрд рублей, сейчас 27 млрд рублей. Это будет флагманский масштабный проект. Цель — создать современный роботизированный логистический комплекс, что требует достаточно серьезных вложений, — цитируют Алексея Господарева.

По словам чиновника, сейчас ведется поиск оператора логистического комплекса. Не исключается возможность привлечения иностранного оператора. Алексей Господарев добавил, что глава региона Юрий Слюсарь уже поручил организовать проектный офис с участием представителей региональных органов власти.

Кроме того, на федеральном уровне должны создать рабочую группу для обсуждения поддержки проекта.

Добавим, речь идет о создании одного из крупнейших в стране логистических хабов. Предполагается возведение автоматизированных комплексов с элементами переработки. Сроки реализации проекта пока неизвестны.

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