При поддержке Минпросвещения РФ отличникам ЕГЭ подарят мобильные номера с пятерками

Фото: предоставлено пресс-службой Yota

Выпускники 2026 года, не достигшие 20 лет и набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут бесплатно получить специальные мобильные номера с комбинацией «555». Такую инициативу для отличников при поддержке Минпросвещения РФ запустила Yota для своих действующих абонентов. Первым обладателем такого номера станет московская школьница, которая впервые в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ.

- По предварительным результатам ЕГЭ 2026, 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов - 76, 400 баллов - восемь, а максимальные 500 баллов - один участник. Отличные результаты на ЕГЭ - это не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин. Достижения этих ребят уже сегодня являются фундаментом для великих свершений завтра, - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Впереди у выпускников новая, захватывающая страница жизни - студенчество. Мы решили подарить отличникам со всей России возможность зафиксировать свою победу на этом первом, важнейшем этапе. Уникальная комбинация - это не просто цифры, это символ того, что они могут достичь всего, к чему стремятся. Пусть такой номер станет для каждого из них счастливым талисманом на пути к большим свершениям, - сказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.