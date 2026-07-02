Эксперты назвали наиболее перспективные активы на третий квартал

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Эксперты рекомендуют инвесторам в ближайшие месяцы уделить особое внимание диверсификации портфеля, сочетая акции компаний с высокой дивидендной доходностью, бумаги эмитентов с потенциалом улучшения финансовых результатов, а также качественные облигации. Такой подход, по их мнению, поможет учитывать сразу несколько ключевых факторов, которые будут влиять на рынок в третьем квартале: корпоративную отчетность, дивидендный сезон и решения Банка России по ключевой ставке.

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили инвестиционную стратегию на III квартал 2026 года. По их оценке, наибольший потенциал сохраняют качественные представители финансового и ИТ-секторов благодаря привлекательной оценке и программам обратного выкупа акций, а также газовые компании, финансовые результаты которых могут улучшиться.

- В третьем квартале компании представят отчётность за первое полугодие 2026 года, наступает дивидендный сезон, и одновременно инвесторы ждут следующих заседаний Банка России по ключевой ставке. Эти события станут ключевыми для рынка в ближайшие месяцы. В рамках диверсификации портфеля выбираем акции компаний, которые торгуются с двузначной дивидендной доходностью, а также те, у которых ждем улучшения финансовых показателей, — отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

Среди наиболее привлекательных бумаг в финансовом секторе аналитики выделяют акции ДОМ.РФ, Сбера и Мосбиржи. В ИТ-секторе они отмечают потенциал роста акций Яндекса, ЦИАНа, HeadHunter и Группы Позитив. Среди компаний, чьи финансовые показатели, по оценке экспертов, могут улучшиться, названы Новатэк, Газпром, а также отдельные экспортеры — Полюс, Норникель и Совкомфлот.

По прогнозам экспертов, индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3450 пунктов, а средняя дивидендная доходность российского рынка акций — около 9,6%.

В сегменте облигаций эксперты рекомендуют обратить внимание на качественные корпоративные бумаги с кредитным рейтингом АА, фиксированным купоном и доходностью 17–19% годовых. При этом для снижения валютных рисков они советуют включать в портфель локальные валютные облигации.