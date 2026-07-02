Ветеранов боевых действий чествуют в Ростове

В историческом парке «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону состоялся круглый стол, объединивший защитников Отечества разных поколений. Мероприятие приурочили ко Дню ветеранов боевых действий, рассказала председатель Ростовской-на-Дону городской думы Лидия Новосельцева.
— Мероприятие стало первым официальным событием в рамках новой памятной даты, установленной областным законом от 29 апреля 2026 года. Модерировал встречу Герой России, депутат городской думы Андрей Михайлович Манухин, — сообщила в соцсетях Лидия Новосельцева.
Участниками встречи стали ветераны Афганистана, Чечни, Сирии и герои специальной операции. Руководители и активисты ветеранских организаций, участники СВО и ветераны боевых действий получили благодарственные письма.
— Уважаемые ветераны боевых действий! Россия всегда держалась на таких, как вы. От дружинников Александра Невского до солдат Суворова, от защитников Брестской крепости до воинов-интернационалистов. Через века тянется одна неразрывная нить: готовность отдать жизнь за Отечество. Мы говорим вам «спасибо» — за то, что вы остались верны себе, своим товарищам и своему долгу, — написала Лидия Новосельцева.
Добавим, гордума Ростова-на-Дону принимает решения, которые напрямую улучшают жизнь семей участников СВО. В частности, в донской столице ввели бесплатное одноразовое горячее питание для ребят 5–11 классов из семей участников СВО. Также дети бойцов имеют возможность на бесплатный проезд в составе организованных групп к местам отдыха и обратно. Кроме того, участников специальной операции полностью освободили от уплаты земельного налога.
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