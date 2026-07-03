40 пожаров потушили за сутки 2 июля в Ростовской области

На местах происшествий от МЧС задействовали 292 человека и 73 единицы техники. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки 2 июля в Ростовской области потушили 40 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Всего зафиксировали 11 техногенных пожаров, погиб один человек. Также произошло 12 возгораний сухой растительности и 17 возгораний мусора.

Кроме того, за прошедшие сутки спасателей вызывали на четыре ДТП.

Всего на местах происшествий от МЧС задействовали 292 человека и 73 единицы техники.

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