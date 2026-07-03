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НовостиОбщество3 июля 2026 8:22

83,3 млн рублей выделят на ремонт шлюза гидроузла в Ростовской области

На реке Северский Донец собираются провести капремонт гидроузла
Ангелина СКИБА
Объект находится на реке Северский Донец вблизи хутора Нижнежуравского.

Объект находится на реке Северский Донец вблизи хутора Нижнежуравского.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области начали поиски подрядчика для ремонта судоходного шлюза гидроузла, а также некоторых других элементов инфраструктуры. Стоимость контракта — 83,3 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Судя по документации, исполнитель должен в три этапа обновить струенаправляющую дамбу, речной откос и стены камеры судоходного шлюза гидроузла № 3. Объект находится на реке Северский Донец вблизи хутора Нижнежуравского в Константиновском районе.

Срок первого этапа — до 20 ноября 2026 года. Второй этап — с 21 ноября 2026 по 20 апреля 2027 года. Срок третьего этапа — с 1 июня 2027 до 1 октября 2027 года. Срок завершения работ — до 1 октября 2027 года.

Заказчиком выступает Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей. Организация планирует самостоятельно оплатить все запланированные работы. Заявки от подрядчиков будут принимать до 7 июля 2026 года. Победителя тендера определят 9 июля 2026 года.

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