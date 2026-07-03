83,3 млн рублей выделят на ремонт шлюза гидроузла в Ростовской области

Объект находится на реке Северский Донец вблизи хутора Нижнежуравского. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области начали поиски подрядчика для ремонта судоходного шлюза гидроузла, а также некоторых других элементов инфраструктуры. Стоимость контракта — 83,3 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Судя по документации, исполнитель должен в три этапа обновить струенаправляющую дамбу, речной откос и стены камеры судоходного шлюза гидроузла № 3. Объект находится на реке Северский Донец вблизи хутора Нижнежуравского в Константиновском районе.

Срок первого этапа — до 20 ноября 2026 года. Второй этап — с 21 ноября 2026 по 20 апреля 2027 года. Срок третьего этапа — с 1 июня 2027 до 1 октября 2027 года. Срок завершения работ — до 1 октября 2027 года.

Заказчиком выступает Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей. Организация планирует самостоятельно оплатить все запланированные работы. Заявки от подрядчиков будут принимать до 7 июля 2026 года. Победителя тендера определят 9 июля 2026 года.

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