В Ростове-на-Дону наградили автоинспекторов в честь юбилея ведомства

Юрий Слюсарь наградил донских автоинспекторов в честь юбилея ведомства. Фото: Правительство РО.

В Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония в честь 90-летия Госавтоинспекции. На мероприятии отличившимся сотрудникам ведомства вручили правительственные награды.

- В любую погоду инспекторы берегут наш покой. За прошедший год наибольшее впечатление на меня произвел случай, когда патрульные моментально отреагировали и спасли жизнь задыхающемуся ребенку, успев довезти его до больницы, — подчеркнул глава региона Юрий Слюсарь.

Губернатор передал областные знаки отличия 10 правоохранителям. Он отметил снижение аварийности на восемь процентов и поблагодарил полицейских за работу на трассе М-4 «Дон», а также за помощь при зимнем дорожном коллапсе.

На мероприятии отличившимся автоинспекторам вручили награды. Фото: Правительство РО.

Кроме того, стражей порядка удостоили медалей «За боевое содружество». Начальник областного управления МВД Александр Речицкий добавил, что сегодня каждый патрульный обучен помогать гражданам: от принятия родов до задержания вооруженного преступника.

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