Ремонт дороги досрочно завершили в Милютинском районе Ростовской области

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
В Милютинском районе Ростовской области досрочно завершили ремонт участка региональной дороги. Об этом сообщают донские власти.
Речь идет о трехкилометровом участке на трассе Кашары - Первомайское - Милютинская - Морозовск (89+501 км - 92+501 км). Завершить работы планировали 24 сентября, но в итоге объект сдали на три месяца раньше.
На дороге обновили покрытие, укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку. На эти цели потратили 57,5 млн рублей. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
По словам заместителя губернатора - министра транспорта Алены Беликовой, после обновления улучшится доступность населенных пунктов и повысится безопасности дорожного движения в Милютинском районе.
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