Ростов вошел в ТОП 5 лидеров по уровню ожидаемых пенсионных доходов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ростов-на-Дону занял место в пятерке лидеров среди российских городов по уровню ожидаемых пенсионных доходов. Согласно данным опроса СберНПФ, жители донской столицы намерены обеспечивать себя в старости за счет личных накоплений и инвестиций, рассчитывая на 90 тысяч рублей ежемесячно. Этот показатель почти на 37% превышает среднероссийский уровень в 65,8 тысячи рублей и подтверждает новый тренд: жители региона все меньше надеются исключительно на государственное обеспечение.

Исследование, приуроченное к Финансовому конгрессу, также показало, что выход на пенсию для россиян не означает полный уход с рынка труда. Около 30% своих будущих доходов люди планируют зарабатывать продолжением трудовой деятельности. На долю государственной пенсии придется 26%, а еще 13% обеспечат банковские вклады и участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Оставшуюся часть бюджета граждане намерены формировать за счет инвестиций, предпринимательства, сдачи недвижимости в аренду и финансовой поддержки от детей.

В среднем по стране россияне стремятся накопить капитал в размере 5,5 млн рублей, который будет генерировать ежемесячный доход в 65,8 тысячи рублей. Распределение ожиданий по суммам выглядит следующим образом: 58% респондентов планируют обходиться выплатами от своих накоплений до 50 тысяч рублей в месяц, 22% закладывают в свои планы доход от 71 до 100 тысяч рублей, 11% ориентируются на сумму от 51 до 70 тысяч рублей, а 9% мечтают о ежемесячных поступлениях свыше 100 тысяч рублей.

- Самые высокие финансовые ожидания озвучила молодежь. Респонденты 18-30 лет хотят получать 90 тысяч рублей в месяц и сформировать капитал в 8 млн рублей. Их горизонт инвестирования позволяет получить такой результат при небольших регулярных вложениях благодаря сложному проценту, например, с программой долгосрочных сбережений. А для диверсификации портфеля можно использовать акции, облигации, фонды на них или на недвижимость, - рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

В общем рейтинге крупнейших российских городов Ростов-на-Дону оказался на пятой позиции по размеру ожидаемой ежемесячной пенсии (90 тысяч рублей). Лидерами опроса стали: Москва с показателем 122 тысячи рублей, Санкт-Петербург (96 тысяч рублей), а также Красноярск и Кемерово, жители которых рассчитывают на 93 тысячи рублей.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.

- Дончане все более ответственно подходят к формированию личного пенсионного плана. Мы видим растущий интерес к финансовым инструментам, позволяющим приумножить свои средства. Программа долгосрочных сбережений, вклады, индивидуальные инвестиционные счета — все это позволяет сформировать капитал, который в будущем станет весомой прибавкой к государственной пенсии, - поделилась заместитель управляющего Ростовским отделением Елена Руфова.