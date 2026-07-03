После гибели подростка на реке Чир в Ростовкой области завели уголовное дело

Сейчас проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После гибели 16-летнего подростка на реке Чир в Ростовской области завели уголовное дело. Статья - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СК.

- Трагедия произошла 3 июля на одном из пляжей в районе Каргинского сельского поселения. Предварительно, подросток утонул во время купания. Его тело извлекли из воды, признаков насильственной смерти не обнаружено, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Сейчас проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы и свидетели происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, представители СК сделают выводы о соблюдении требований безопасности при организации отдыха и эксплуатации пляжного оборудования, а также дадут оценку действиям или бездействию ответственных лиц.

Известно, что ход следствия взяли на контроль в прокуратуре.

Напомним, ранее о происшествии рассказали в МЧС. По данным ведомства, погиб 16-летний юноша, еще одного молодого человека нашли на берегу, он попал в больницу.

Жителям Дона напоминают: нельзя оставлять несовершеннолетних на водоеме без присмотра взрослых. Нужно быть осторожными во время отдыха на воде.

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