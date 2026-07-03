В Ростове на стенды для агитационных материалов выделили 4,7 млн рублей

Стенды должны быть отремонтированы и установлены новые до 10 августа. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление наружной рекламы Ростова ищет подрядчика для оформления города мобильными стендами под агитационные материалы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,7 млн рублей. Информация об электронном аукционе опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно техническому заданию, победителю торгов предстоит изготовить 10 новых мобильных стендов. Конструкции должны представлять собой усиленные металлические рамы на фундаментных блоках, обшитых композитными панелями. Также подрядчику нужно привести в порядок 265 уже существующих стендов: очистить их от ржавчины и старых материалов, восстановить геометрию и покрасить. При необходимости на 90 конструкциях должны заменить поврежденные панели.

Кроме того, на все 275 стендов с двух сторон нанесут маркировку — это 550 самоклеящихся пленок с полноцветной печатью.

Смонтировать и обновленные, и новые стенды требуется с 1 по 10 августа. В контракт также входит ежедневный мониторинг состояния конструкций и устранение дефектов в течение двух дней. Демонтируют стенды и утилизируют маркировку в конце сентября по заявке управления.

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