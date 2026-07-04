В субботу по области может даже пройти град. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 4 июля будет жаркой, при этом ожидается непогода: с ливнями, грозами, градом и штормовым ветром. Подробный прогноз на субботу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 4 июля будет переменной облачности. Ночью осадков не ожидается, утром и днем пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный разовьет скорость 7 - 12 м/с, при грозе порывы 15 - 18 м/с. Утром и до конца суток 4 июля местами в Ростовской области ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20 - 25 м/с. В ночь на 5 июля непогода продолжится.

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, утром и днем в отдельных районах прольется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы 15 - 18 м/с, в отдельных районах 20 - 25 м/с. В ночь на воскресенье также будет бушевать непогода.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 4 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +30 — +32 градуса. В ночь на 5 июля ожидается от +18 до +20 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +30 до +35 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +18 — +23 градусов, местами до +15.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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