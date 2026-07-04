В ночь на 4 июля Ростовскую область атаковали ракеты и беспилотники

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на 4 июля Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
Силы ПВО уничтожили вражеские ракеты и беспилотники в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, будут уточняться.
Напомним, что вечером 3 июля в Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Об этом население предупредили в МЧС региона. Жителей просили незамедлительно пройти в убежища, подвальные помещения или подземные паркинги.
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