В Ростовской области развиваются сезонные ярмарки и заведения общепита

В Ростовской области обсудили развития ярмарочных площадок и заведений общепита. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростовской области обсудили на очередном заседании вопросы развития торговли. Об этом говорится на сайте донского правительства.

- Розничная торговая сеть области составляет порядка 46 тысячи объектов, работает 36 розничных рынков и более 420 ярмарочных площадок, - рассказал первый заместитель губернатора Алексей Господарев.

Поскольку летом автомобильный поток по федеральной трассе увеличивается, власти решили провести разъяснительную работу с организаторами придорожных ярмарок по вопросу создания безопасных условий для туристов.

Также на встрече обсудили развитие заведений общепита. По данным департамента потребительского рынка Ростовской области, на начало 2026 года в донском регионе функционировало более 6,7 тысячи объектов общественного питания, из которых порядка 400 оборудованы летними площадками. В планах чиновников – организовать работу этих заведений таким образом, чтобы они отвечали высоким стандартам качества.

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