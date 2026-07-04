На трассе М-4 «Дон» из-за масштабной реконструкции изменилась схема движения

В Ростовской области изменилась схема движения на отдельных участках трассы. Фото: ГК «Автодор»

На отдельных участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской области изменена схема движения из-за масштабной реконструкции. Об этом сообщает ГК «Автодор».

- С 3 июля закрыт разворот в одном уровне на 978 км. Для объезда можно воспользоваться транспортными развязками на 969 км, а на время ограничения движения по ней использовать развязку на 964 км, - говорится в сообщении.

С 6 июля будет закрыто примыкание на 988 километре. Въезд и выезд в поселок Горный будут организованы через примыкание на 985 километре. Кроме того, предлагается альтернативный путь через транспортные развязки на 982 и 993 километрах.

Автомобилистов просят быть внимательными и планировать маршрут заранее.

В настоящее время готовность участка реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области составляет 40 %. Строительно-монтажные работы ведутся на участке с 933 по 1024 километр трассы. Эта автодорога проходит через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также через города Шахты и Каменск-Шахтинский. Завершить работы планируется в 2027 году.

Автомобилистам предлагают планировать маршрут заранее. Фото: ГК «Автодор»

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