В Ростовской области будут судить ветеринара за фейковую вакцинацию животных

В Ростовской области будут судить заведующую ветеринарным участком одного из территориальных отделов бюджетного учреждения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей ветеринарным участком одного из территориальных отделов бюджетного учреждения. Об этом сообщает донском следком.

По версии следствия, в июне, июле и октябре 2024 года обвиняемая внесла в документы ложные сведения о количестве привитых животных. На самом же деле она не выезжала в места для проведения вакцинации. Тем самым женщина хотела создать видимость бурной деятельности и получить премию за выполнение плановых показателей.

Во время проверок обман вскрылся. В отношении заведующей было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая причастность обвиняемой к инкриминируемому деянию. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении ведомства.

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