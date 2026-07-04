В июне в Ростовской области пропали 113 человек, нашлись не все

В Ростовской области за июнь пропало 113 человек. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

В донском регионе за июнь пропали 113 человек. Такую статистику приводит отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области.

Волонтеры приняли от населения 113 заявок на поиск пропавших людей. Из них 73 человека были найдены живыми, для двенадцати потерявшихся добровольцы отыскали родственников, десять пропавших они все еще ищут, восемь заявок не подтвердились.

Также была установлена личность семи потерявшихся. Это значит, что волонтеры выяснили имена найденных людей, но при этом у них нет близких, с которыми можно было бы связаться. Кроме того, информация по троим исчезнувшим была направлена в национальную службу «Жди меня».

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, - рассказали в отряде.

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