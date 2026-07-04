Ростовский музыкальный театр собираются расширить. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове поддержали идею расширения музыкального театра. Предложение прозвучало на заседании совета по градостроительству и развитию территорий под председательством донского губернатора Юрия Слюсаря.

По мнению архитекторов, необходимость увеличения площади Ростовского музтеатра назрела уже давно. Они предложили разместить единый функциональный блок над хозяйственным двором театра, сохранив при этом въезд в гаражи. Кроме того, планируется построить административные помещения и репетиционные залы.

- Предлагается изменить регламенты зон охраны, включив в их логику объекты разных эпох, в том числе советскую архитектуру. Это позволит театру расшириться и завершить формирование целостного архитектурного ансамбля на Большой Садовой, - говорится на сайте донского правительства.

Члены градсовета поддержали предложение: театру нужны репетиционные площади, а возведенный комплекс сделает здание более масштабным.

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