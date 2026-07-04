Депутат Госдумы Новичков: приватизация «Мира» угрожает финансовой безопасности

Депутат убежден, что от идеи продажи НСПК следует отказаться навсегда. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Идея приватизации Национальной системы платежных карт (оператора «Мира») несет угрозы для финансовой безопасности, и от нее стоит отказаться. Такое мнение в беседе с RTVI высказал Николай Новичков, замещающий должность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, доктор экономических наук.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обсуждает с банками приватизацию НСПК. Планируется провести рыночную оценку компании, чтобы потенциальные инвесторы понимали стоимость пакета акций.

Новичков назвал это решение «странным». С момента создания НСПК и появления карт «Мир» речь шла о финансовом, экономическом и технологическом суверенитете, о защите данных россиян. Теперь же ставится вопрос о приватизации, хотя заработать на ней вряд ли получится.

По мнению депутата, это избыточная мера, которая ставит под сомнение национальные приоритеты и независимость платежной системы. Он убежден, что от идеи продажи НСПК следует отказаться навсегда.

Ранее Эльвира Набиуллина отмечала, что закон позволяет продать часть акций с сохранением у ЦБ контрольного пакета (более 50 процентов плюс одна акция), при этом одни руки не должны получить более 5 процентов. Однако Новичков считает, что вопрос лежит в плоскости финансовой безопасности и защищенности страны.

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