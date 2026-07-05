При пожаре в Новочеркасске пострадал человек, его доставили в больницу

На месте работали восемь спасателей, было задействовано две единицы техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новочеркасске во время пожара пострадал человек. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области в воскресенье, 5 июля.

- Возгорание произошло на Красном спуске. Сообщение о нем поступило в 5:56, - рассказали в экстренном ведомстве. - Площадь пожара составила два квадратных метра. В 6:08 огонь локализовали, в 6:26 полностью ликвидировали.

На месте работали восемь спасателей, было задействовано две единицы техники.

- Один человек пострадал — он госпитализирован с отравлением угарным газом, - добавили в МЧС.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Утром 5 июля центр Ростова остался без электричества из-за аварии

Центр Ростова остался без света после коммунальной аварии утром в воскресенье (подробнее)