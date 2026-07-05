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НовостиПроисшествия5 июля 2026 8:02

При пожаре в Новочеркасске пострадал человек, его доставили в больницу

Пострадавшего при пожаре в Новочеркасске 5 июля госпитализировали с отравлением угарным газом
Татьяна ТИХОНОВА
На месте работали восемь спасателей, было задействовано две единицы техники.

На месте работали восемь спасателей, было задействовано две единицы техники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новочеркасске во время пожара пострадал человек. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области в воскресенье, 5 июля.

- Возгорание произошло на Красном спуске. Сообщение о нем поступило в 5:56, - рассказали в экстренном ведомстве. - Площадь пожара составила два квадратных метра. В 6:08 огонь локализовали, в 6:26 полностью ликвидировали.

На месте работали восемь спасателей, было задействовано две единицы техники.

- Один человек пострадал — он госпитализирован с отравлением угарным газом, - добавили в МЧС.

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