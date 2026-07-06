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НовостиОбщество6 июля 2026 4:38

В Ростовской области продают здание бывшего детсада за 3,3 миллиона рублей

На портале торгов выставили на продажу бывший детский сад в селе Григорьевка Ростовской области
Екатерина РУДЕНКО
Здание бывшего детсада под Ростовом продают на аукционе за 3,3 миллиона рублей.

Здание бывшего детсада под Ростовом продают на аукционе за 3,3 миллиона рублей.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области выставили на продажу здание бывшего детского сада за 3,3 миллиона рублей. Такая информация появилась на сайте «Гис Торги».

- Объект приватизации — нежилое одноэтажное здание 1962 года постройки. Начальная стоимость лота составляет 3 384 000 рублей без учета НДС, — говорится в опубликованной документации.

Имущество находится в селе Григорьевка Матвеево-Курганского района. Фото: «Гис Торги».

Имущество находится в селе Григорьевка Матвеево-Курганского района. Фото: «Гис Торги».

Имущество находится в селе Григорьевка Матвеево-Курганского района. Победитель аукциона получит не только основное строение площадью 249 квадратных метров, но и несколько дополнительных хозяйственных построек, включая летнюю кухню, просторный сарай и погреб.

Напомним, ранее власти региона организовали торги по продаже 16 животных из природного заказника «Горненский». С молотка пустили двух верблюдов и 14 европейских муфлонов.

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