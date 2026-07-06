В Ростовской области продают здание бывшего детсада за 3,3 миллиона рублей

Здание бывшего детсада под Ростовом продают на аукционе за 3,3 миллиона рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области выставили на продажу здание бывшего детского сада за 3,3 миллиона рублей. Такая информация появилась на сайте «Гис Торги».

- Объект приватизации — нежилое одноэтажное здание 1962 года постройки. Начальная стоимость лота составляет 3 384 000 рублей без учета НДС, — говорится в опубликованной документации.

Имущество находится в селе Григорьевка Матвеево-Курганского района. Фото: «Гис Торги».

Имущество находится в селе Григорьевка Матвеево-Курганского района. Победитель аукциона получит не только основное строение площадью 249 квадратных метров, но и несколько дополнительных хозяйственных построек, включая летнюю кухню, просторный сарай и погреб.

Напомним, ранее власти региона организовали торги по продаже 16 животных из природного заказника «Горненский». С молотка пустили двух верблюдов и 14 европейских муфлонов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области на аукцион выставили верблюдов и 14 муфлонов

Торги по продаже 16 животных из заказника пройдут 31 июля в Ростовской области (подробнее)