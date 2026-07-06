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НовостиПроисшествия6 июля 2026 8:42

18 пожаров потушили в Ростовской области за сутки 5 июля

Суточную статистику происшествий обновили в ГУ МЧС по Ростовской области
Ангелина СКИБА
На местах происшествий от МЧС за сутки задействовали 240 человек и 60 единиц техники.

На местах происшествий от МЧС за сутки задействовали 240 человек и 60 единиц техники.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За сутки 5 июля 2026 года в Ростовской области произошли пожары, ДТП, а также зарегистрировали одно смертельное происшествие на воде. Статистику опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

За указанный период потушили 12 техногенных пожаров, был спасен один человек. Ликвидировали шесть возгораний сухой растительности. Также спасатели выезжали на места двух дорожных аварий. На воде погиб один человек.

Всего от МЧС на местах происшествий за сутки задействовали 240 человек и 60 единиц техники.

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