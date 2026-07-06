В Ростове и области обновились цены на бензин

В конце июня 2026 года средняя стоимость бензина составляла 74,01 рубля за литр. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области обновилась стоимость автомобильного топлива. Информацию публикует Росстат.

За период с 23 по 29 июля 2026 года средняя стоимость бензина в области составляла 74,01 рубля за литр, это на 0,33 рубля больше, чем неделей раньше. В период с 16 по 22 июня бензина по области в среднем продавался по 73,68 рубля.

Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 29 июня 2026 года:

АИ-92: 69,49 рубля (неделей ранее было 69,15 рубля, а еще раньше - 67,73 рубля);

АИ-95: 76,27 рубля (на прошлой неделе было 76,01 рубля);

АИ-98 и выше: 99,77 рубля (было 98,13 рубля);

Дизельное топливо: 79,32 рубля (было 78,80 рубля).

Добавим, общая цена бензина по ЮФО 29 июня составляла 74,78 рубля, за дизель - 82,78 рубля. Стоимость по России - 72,38 и 84,84 рубля соответственно. Добавим, средние цены по состоянию на начало июля 2026 года еще не публиковали.

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