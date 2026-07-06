В Ростовской области открыли бесплатное обучение по востребованным профессиям

Получить консультацию и помощь в подборе программы можно в центре занятости населения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в рамках нацпроекта «Кадры» открыли 74 образовательные программы по востребованным специальностям. Обучение уже проходят 1700 жителей региона, сообщают донские власти.

Также особое внимание уделяется поддержке ветеранов СВО. Кроме основных 74 направлений обучения, для них дополнительно создали блок из десяти программ.

Направления представлены в очном и дистанционном форматах. После прохождения курсов слушатели получат документы об освоении новой профессии или о повышении квалификации.

- Программы разработаны с учетом реальных запросов работодателей и охватывают широкий спектр направлений - от цифровых технологий до рабочих специальностей, - подчеркнул начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.

Кроме ветеранов СВО и членов их семей, бесплатное обучение могут пройти:

- жители региона в возрасте 50 лет и старше;

- предпенсионеры;

- находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

- неработающие мамы детей дошкольного возраста;

- жители Дона до 35 лет.

Также помощь могут получить те, у кого есть сложности с трудоустройством, люди с инвалидностью и безработные граждане. Изучить список программ, сроки и условия, записаться на обучение можно на портале «Работа России».

Сегодня на цифровой платформе «Работа России» в Ростовской области открыто 35 тысяч вакансий, из которых 22,7 тысячи - вакансии по рабочим профессиям. Это 65% от общего числа предложений на рынке труда. На Дону требуются швеи, слесари, операторы различных производственных установок и машин, водители.

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