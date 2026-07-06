В Ростовской области во время пожара спасли 35 коз и овец

Охранник спас животных еще до приезда пожарных.

Крупное возгорание произошло на животноводческом объекте в Зерноградском районе, сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области. Инцидент случился в поселке Кленовый.

По данным ведомства, пламя охватило крышу постройки, где содержался мелкий рогатый скот. До того как на место прибыли экстренные службы, огонь успел разойтись на площади 480 квадратных метров.

Благодаря бдительности охранника фермы, заметившего задымление, все поголовье — 35 овец и коз — удалось оперативно эвакуировать в безопасную зону еще до приезда огнеборцев.

Ликвидацией пожара занимались 11 человек личного состава и 4 единицы специальной техники. По результатам проверки, проведенной дознавателем МЧС, к пожару привела неисправность электрооборудования: специалисты установили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы проводки.

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