В Ростове семьи соревновались в пилотировании дронов и оказании первой помощи

Семьи соревновались в навыках оказания первой помощи, огневой и тактической подготовке, а также в эстафетах. Фото: "Движение Первых" в Ростовской области

В Ростовской области провели семейный парад и зарницу, в них приняли участие более 400 жителей Донского региона. Как рассказали организаторы — региональное отделение «Движения Первых», мероприятия приурочили к Дню семьи, любви и верности.

Одним из главных событий стала «Семейная зарница». В ней участвовали около 200 человек. Семьи состязались в сборке-разборке автомата, пилотировании дронов, оказании первой помощи и тактической подготовке.

— Перед соревнованиями наши вечера дома превратились в тренировки — папа объяснял, мама поддерживала, дети горели желанием показать, что они единое целое, — поделилась участница Наталья Пухтий.

Победителями зарницы стали семья Тихоновых. Теперь им предстоит представлять область на всероссийском этапе.

— Мы всегда приезжаем за победой, но видели, какие сильные команды приехали, и даже не ожидали выиграть, — признался командир отряда-победителя Виталий Тихонов.

Параллельно прошел спортивный фестиваль «Семейная команда». В нем участвовали еще около 200 человек. Конкурсанты бегали, прыгали, отжимались, делали упражнения на гибкость. Лидерами стали Лукьянченко из Сальского района. А после соревнований родители и дети мастерили поделки и рисовали сувениры.

Ну и главным событием дня стало торжественное шествие «Парад семей». Колонна объединила поколения — юные активисты шагали плечом к плечу с близкими.

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