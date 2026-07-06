Суд в Ростове назначил экспертизу по спору театра имени Горького и подрядчика

Слушания проходят в Арбитражном суде Ростовской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону судятся театр драмы имени Максима Горького и подрядчик. Информация указана в электронной картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Иск от подрядной организации приняли весной 2026 года, после этого также поступило встречное заявление от театра.

Обе стороны имеют друг к другу финансовые претензии после проведенных работ. В частности, истец требует выплатить 31,1 млн рублей задолженности по договору подряда. Ответчик, в свою очередь, намерен получить от ООО 3,3 млн рублей убытков.

В документации не сказано, какие именно работы проводились. Однако известно, что теперь по просьбе сторон суд назначил строительно-техническую экспертизу. Привлечь планируют специалистов инженерно-консультационного центра Новочеркасского государственного технического университета.

Эксперты должны определить объем, а также стоимость качественно и некачественно выполненных работ. Кроме того, специалисты должны ответить на вопрос, являются ли недостатки устранимыми. Заключение экспертизы в арбитраже будут ждать до 18 сентября 2026 года.

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