В Ростовской области зарплаты строителей выросли на 9% из-за нехватки кадров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года строительные компании Ростовской области увеличили зарплатные предложения специалистам на 9%. Об этом сообщили аналитики портала «ДомстройДон».

- К лету средний размер предполагаемой оплаты труда в строительной сфере достиг 120 тысяч рублей. Этот рост стал одним из самых значительных в регионе, опередив общий медианный показатель, — говорится в материалах исследования.

Эксперты связывают такую динамику с острым кадровым дефицитом на фоне активного возведения жилых домов и инфраструктуры на Дону. Для сравнения, средняя зарплата по всем отраслям в регионе увеличилась лишь на пять процентов и составила 75,2 тысячи рублей.

Специалисты прогнозируют, что тенденция повышения выплат сохранится до конца года. Отрасль продолжает испытывать значительную нехватку прорабов, инженеров и отделочников.

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