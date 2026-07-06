Ростовской области потребуется более 370 тысяч работников к 2032 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К 2032 году предприятиям Ростовской области потребуется более 370 тысяч специалистов. Об этом в своих социальных сетях рассказала вице-спикер Государственной думы Виктория Абрамченко.

- Спрос на квалифицированных рабочих заметно опережает предложение. Острая нехватка сотрудников наблюдается в сфере торговли, на обрабатывающих производствах, в строительстве, образовании, здравоохранении и аграрном комплексе, — подчеркнула политик.

В ходе совещания по ситуации на рынке труда эксперты отметили проблему удержания подготовленных кадров. Для решения этого вопроса в регионе планируют развивать систему арендного жилья и стимулировать работодателей обеспечивать достойный уровень оплаты.

Также власти намерены снять законодательные ограничения, которые осложняют трудоустройство несовершеннолетних выпускников колледжей и мешают участникам специальной военной операции проходить переобучение.

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