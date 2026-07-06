Ростовский застройщик оказался на грани банкротства и перешел под контроль суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовский застройщик оказался под угрозой банкротства из-за многомиллионных долгов перед кредитором. Такая информация появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

- Суд постановил включить в реестр требования на сумму более 29 миллионов рублей. Из них восемь миллионов составляют основной долг, а 20 миллионов накопились в виде штрафных санкций, — говорится в опубликованном документе.

Чтобы разобраться в финансовой ситуации, на предприятии до 10 ноября 2026 года ввели процедуру наблюдения. Независимый специалист полностью проверит бухгалтерию компании и оценит шансы на спасение бизнеса.

Эта стадия является обязательным первым шагом при банкротстве. Теперь у остальных пострадавших есть ровно 30 дней, чтобы потребовать свои деньги у строительной организации.

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