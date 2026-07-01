Ростов-на-Дону принял экипажи автопробега «Города-герои – города Героев»

Во время пробега активистки посетили военный госпиталь в Ростове. Фото: МГРО «Единой России»

Участники международного автопробега «Города-герои – города Героев: «Дорогами народных ополченцев» прибыли в Ростов-на-Дону. В Донской столице они приняли участие в патриотических мероприятиях и посетили бойцов, проходящих лечение в 1602-м военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону.

Мероприятия прошли в рамках патриотического проекта, посвященного 85-летию народного ополчения и объединившего регионы России и Белоруссии в стремлении сохранить память о подвиге ополченцев и героев Великой Отечественной войны. Проект инициирован Московской городской Думой при поддержке Совета Федерации и партии «Единая Россия».

В составе автопробега — Герои России, участники СВО, парламентарии, представители молодежных и общественных организаций.

Пока участники посещают памятные места и рассказывают о подвиге ополченцев, девушки из движения дарят заботу и тепло. Так, женский экипаж автопробега посетил в Ростове военный госпиталь, где передал гуманитарную помощь бойцам. Активистки привезли им тонну питьевой воды, а психологи пообщались с военнослужащими и передали письма поддержки от московских школьников.

Кроме того, в госпиталь привезли картины. Их передали в рамках акции «Искусство СВОим», чтобы в палатах и коридорах появилось больше света и жизни.

Подпишись на нас в MAX и Telegram