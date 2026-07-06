В Ростовской области создали уникальную искусственную волну для серфинга.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области разработали уникальную искусственную волну для серфинга. Этот проект выиграл гран-при всероссийского спортивного конкурса и получил миллион рублей. Об этом рассказали в региональном правительстве.
- Авторы доказали, что спорт может быть доступным даже вдали от океанских побережий благодаря качественным инженерным решениям. Инновационная установка потребляет в 10 раз меньше электроэнергии по сравнению с зарубежными аналогами, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Отечественная технология генерации океанических волн уже запатентована. За два прошедших сезона ростовская команда смогла приобщить к серфингу более 3000 человек из 35 городов России.
Сейчас донские изобретатели приступают к серийному производству специального оборудования. В будущем специалисты планируют построить в стране крупнейший многофункциональный центр водного спорта.
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