За сутки в Ростовской области ликвидировали 18 техногенных пожаров

Два человека погибли на водоемах Ростовской области 6 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 6 июля, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 18 техногенных пожаров, 19 загораний сухой растительности и десять случаев возгорания мусора. Об этом сообщили в донском ведомстве.

Кроме того, было зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие и два происшествия на водных объектах. В результате инцидентов на воде погибли два человека.

Всего в ликвидации последствий участвовали 376 спасателей и 94 единицы техники.

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