В Москве подвели федеральные итоги 15-го конкурса для «Вместе в цифровое будущее»

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В Москве подвели итоги 15-го конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Главная тема — инновационные разработки и технологические тренды в сфере ИТ и телекома. В этом году в проекте приняли участие более тысячи участников, которые подали 1 516 заявок в пять основных и пять специальных номинаций. Организатором конкурса выступил «Ростелеком» при поддержке Минцифры России, российского разработчика ПО «Базис» и Альянса по защите детей в цифровой среде

Самой массовой среди участников традиционно стала номинация «Интернет-СМИ» — 449 работ. В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» представлено 282 сюжета, «Печатная пресса» собрала 230 материалов, «Социальные медиа» — 109 постов, «Радио и подкасты» — 87 сюжетов. Лидерами по количеству поданных на конкурс работ стали Приволжский, Южный и Центральный федеральные округа.

В рамках конкурса участники посетили обучающие вебинары о цифровых трендах и технологиях. В этом году мероприятия были посвящены работе динамической ИТ-инфраструктуры, цифровым решениям для промышленной безопасности, развитию и применению АСУ ТП в промышленности, перспективам игровой индустрии в России и созданию отечественных видеоигр. Всего в вебинарах приняло участие более 800 человек.

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Накануне объявления итогов участники заключительного этапа конкурса отправились в Тульскую область, посетили музей-заповедник художника Василия Поленова и Тульский музей оружия.

— Заявленные на конкурс репортажи и телесюжеты наглядно демонстрируют, как цифровизация повышает эффективность отечественных предприятий. Каждый проект обретает в журналистских материалах особую наглядность благодаря историям о конкретных производственных задачах и людях, создающих новые процессы. Десятки таких публикаций формируют цельную картину развития ключевых отраслей российской экономики и подчеркивают наш вклад в этот процесс, — отметил Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома».

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях, в августе поедут в пресс-тур в Арктику, где посетят различные технологические объекты, а также культовые места и достопримечательности Заполярья в ЯНАО.