15 котельных отремонтировали в Таганроге для подготовки к зиме

Глава Таганрога отчиталась о ходе подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о промежуточных итогах подготовки к отопительному периоду 2026–2027 годов. Об том она сообщила в своих соцсетях.

Так, уже выполнен планово-предупредительный ремонт на 15 котельных. Еще три котельные находятся в работе по улицам Котлостроительная, Октябрьская и Северная.

Из 1082 многоквартирных домов гидравлические испытания проведены в 475. Продолжается капитальный ремонт 11 аварийных участков тепловых сетей общей протяженностью 5600 метров.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паутина над заливом: Готовиться ли Таганрогу к нашествию комаров-звонцов и полчищу пауков