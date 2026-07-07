Почти 60 тысяч экспертиз продуктов провели на ростовских рынках за полгода

Более 24 тысяч проверок плодоовощной продукции провели на ростовских рынках с начала года. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Донского государственного ветеринарного референтного центра в первом полугодии 2026 года провели почти 60 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз на рынках и ярмарках Ростова-на-Дону. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Проверке подверглись мясо, молочная продукция, рыба, яйца, мед, овощи, фрукты и иные товары из личных подсобных хозяйств. В городе функционируют пять стационарных и одна передвижная лаборатория, где продукция проходит проверку до открытия торговых точек.

В сезон летних ягод и фруктов нагрузка на ветслужбу возрастает. Только плодоовощной продукции было проверено более 24 тысяч образцов. Молочная продукция прошла 8,5 тысячи экспертиз, мясо птицы, говядина, свинина и баранина — почти 12,5 тысячи. Еще 15 тысяч исследований пришлось на рыбу, гидробионты, яйцо и другие пищевые продукты.

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