В кружевных чулках и мини: В Таганроге школьница пришла на вручение аттестатов в откровенном наряде

Администрация школы провела беседу с родителями школьницы из-за ее наряда. Фото: группа "Ростов главный - Ростов новости - 161" в МАХ/Мария Ленц

В Таганроге выпускница девятого класса пришла на церемонию вручения аттестатов в откровенном наряде. Информацию об инциденте подтвердили в городской администрации.

Снимок, мгновенно разлетевшийся по городским пабликам, запечатлел девушку в белом выпускном наряде. Платье с открытыми плечами и короткой шифоновой юбкой — спереди и сзади мини, зато по бокам удлиненные пышные фалды, спадающие почти до пола. Плечи украшают воздушные банты, а из-под подола выглядывает кружевная кайма высоких белых чулок. Шею обхватывает чокер с кулоном, единственные цветные акценты — нежно-розовые босоножки на массивной платформе и такие же пряди в волосах.

Рядом стоит женщина в розовом платье, которое перекликается с обувью выпускницы, и белых туфлях — будто они подбирали образы вместе. Похоже, девушка пришла на праздник не одна, а в компании близкого человека.

- С родителями ученицы уже была проведена соответствующая беседа, — рассказали представители местных органов власти.

Ранее в социальных сетях опубликовали кадры с торжественного школьного мероприятия. На фотографиях видно, что школьница пришла за документом в платье сильно выше колен и белых кружевных чулках.

Ситуация вызвала активное обсуждение среди жителей в интернете. Часть людей указала на нарушение дресс-кода и неуместность такого стиля, тогда как другие назвали выбор одежды обычным подростковым бунтарством.

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