За полгода в России рынок автокредитов вырос на 41 процент

Фото: Булатов Алексей

За первые шесть месяцев 2026-го россияне взяли на 41 процент больше автокредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы предварительные оценки ВТБ за январь-июнь.

Общий объем выданных кредитов на покупку автомобилей составил около 894 миллиардов рублей. В июне рост замедлился по сравнению с маем — всего на 1 процент — и достиг 174 млрд. Однако это на 31 процент выше, чем в июне 2025-го, что, по словам экспертов, говорит об уверенном восстановлении рынка.

В банке за полугодие выдали почти 60 тысяч кредитов на сумму около 82 миллиардов рублей. Это на 44 процентов больше по объему, чем год назад. В июне спрос на автокредиты в организации вырос на 7 процентов.

Среди регионов лидируют Москва с областью, где выдано свыше 17,5 млрд рублей за полугодие. На втором месте — Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 6,1 млрд), на третьем — Краснодарский край, там в кредит взяли свыше 3,6 млрд.

— Ключевым драйвером стал спрос на новые автомобили — их доля выросла благодаря господдержке. В то же время рынок машин с пробегом сдерживают высокие ставки, — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин. — Активное участие производителей в субсидировании ставок также дает эффект: если в декабре прошлого года на такие программы приходилось около 14 процентов выдач, то в июне — уже 40 процентов.